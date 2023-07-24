Путин написал статью для СМИ Африки о развитии отношений между странами

1:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин поделился своим взглядом на приоритетные направления в развитии отношений между Россией и странами Африки и написал статью для ведущих СМИ континента под названием: "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

Фото: РИА Новости

В ней глава России отметил планомерное укрепление дружбы между Африканским континентом и российской стороной.

"Партнёрские связи нашей страны с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Мы последовательно поддерживали африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнёта, оказывали содействие в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности", — говорится в статье президента.

В частности, Путин коснулся темы зернового соглашения и подчеркнул, что сделку страны коллективного Запада использовали как механизм обогащения собственных стран, игнорируя потребности государств, для которых она заключалась.

"Судите сами: за почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3 процентов от общего объёма — меньше одного миллиона тонн", — пояснил глава России.

Он подчеркнул, что Россия будет работать над организацией поставок зерна в Африку.

Кроме того, президент России анонсировал, что на предстоящем саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия — Африка" будет подписан ряд важных соглашений между странами.

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