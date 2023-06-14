Львова-Белова об угрозах после выдачи Гаагой ордера на арест: "Звонят, говорят, что повесят на суку"

Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест детского омбудсмена Марии Львова-Беловой. Женщина воспитывает 9 детей, четверо из которых приемные.

Фото: Инстаграм Марии Львовой-Беловой

Она рассказывает, что жизнь её после этого весьма изменилась. В частности, стали приходить угрозы от украинцев и тех, кто встал на сторону киевского режима.

"Звучат постоянные угрозы со стороны Украины, Запада. Раздаются ночные звонки, говорят, что меня повесят на таком-то суку, с детьми разделаются... Переживаю за своих детей, за своё дело… Но нахожусь в команде президента и буду идти до конца. Пока есть дети, которым нужна помощь, мы будем её оказывать", — рассказывает 38-летняя Мария на программе "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1".

Несмотря ни на что, уполномоченный по правам ребёнка продолжает работу. Львова-Белова пока не получала никаких документов от гаагского Международного уголовного суда. Громкие заявления были опубликованы только в западной прессе. Омбудсмен уверена — всё это делается только для создания образа "злой похитительницы детей", и этим Запад лишь копает себе яму.

Для доказательств, что РФ якобы страшная страна, они использовали тему детства. Потому что кончились аргументы, и многим пришло осознание, почему это происходит, подытожила общественный деятель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Интересная персона»: Мария Львова-Белова