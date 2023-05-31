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Песков: никаких обсуждений о введении военного положения после атаки БПЛА на Москву не ведётся

1:03
Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова ввести военное положение в РФ после атаки беспилотников на Москву.

Песков: никаких обсуждений о введении военного положения после атаки БПЛА на Москву не ведётся
Фото: Kremlin.ru

По его словам, в Кремле не обсуждают такой сценарий. Как пояснил пресс-секретарь российского президента, подобные вопросы могут решать только представители высшей федеральной власти.

"Никаких решений не принималось, никаких обсуждений на этот счёт не ведётся", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее Кадыров пообещал Киеву жёсткий ответ после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Он добавил, что нападение дронов на российскую столицу не имеет никакого тактического, стратегического и психологического смысла, ведь боевые действия ведутся совсем в других местах. При этом политик призвал ввести военное положение в РФ для использования всех ресурсов против киевского режима.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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