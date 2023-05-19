"На конкурсе недоумков заняли бы только второе место": Путин о противниках России

1:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям назвал противников России "недоумками".

Фото: РБК

Противники России не учитывают, что страна строилась вокруг идеи многонациональной гармонии, эта идея является важнейшей основой консолидации граждан перед лицом внешней агрессии и угроз, подчеркнул Владимир Путин.

"Наши противники, которых я упомянул — люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле — не понимают, что именно это разнообразие делают нас сильнее. Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", — сказал президент.

"Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему? Да потому что недоумки", — сказал Путин.

Эти недоумки, продолжил российский лидер, не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления "происходит только укрепление многонационального народа" Российской Федерации.

Президент России подчеркнул, что доброе, искреннее отношение народов России друг к другу формировалось на протяжении многих веков.

"В истории нашего многонационального народа за тысячу лет, конечно, всё было, как в любой семье бывает, — и ссоры, и размолвки, и противоречия. Иначе и быть не может", — отметил Владимир Путин.

Он отметил также, что противники нашей страны не могут справиться с собственными миграционными проблемами, но пытаются создать таковые в России.

"Странно, когда смотрю на это — у них там самих проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно", — сказал Путин.