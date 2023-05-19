Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям назвал противников России "недоумками".
Противники России не учитывают, что страна строилась вокруг идеи многонациональной гармонии, эта идея является важнейшей основой консолидации граждан перед лицом внешней агрессии и угроз, подчеркнул Владимир Путин.
"Наши противники, которых я упомянул — люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле — не понимают, что именно это разнообразие делают нас сильнее. Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", — сказал президент.
"Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему? Да потому что недоумки", — сказал Путин.
Эти недоумки, продолжил российский лидер, не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления "происходит только укрепление многонационального народа" Российской Федерации.
Президент России подчеркнул, что доброе, искреннее отношение народов России друг к другу формировалось на протяжении многих веков.
"В истории нашего многонационального народа за тысячу лет, конечно, всё было, как в любой семье бывает, — и ссоры, и размолвки, и противоречия. Иначе и быть не может", — отметил Владимир Путин.
Он отметил также, что противники нашей страны не могут справиться с собственными миграционными проблемами, но пытаются создать таковые в России.
"Странно, когда смотрю на это — у них там самих проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно", — сказал Путин.
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