Китай намерен выступить посредником в мирных переговорах по Украине

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Китай готов скоординировать действия с Россией для решения конфликта на Украине. Об этом заявил заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.

Фото: Вадим Савицкий

Также, по словам лидера китайской дипломатии, Пекин будет настойчиво поддерживать мирные переговоры и намерен внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса через контакты и сотрудничество с Россией, передает "РБК".

Сергей Лавров находится в индийском штате Гоа, где с проходит заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Помимо России и Китая на встречу приглашены Казахстан, Киргизия, Индия и другие страны, а несколько государств имеют статус наблюдателей и партнеров по диалогу.

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