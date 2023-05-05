Китай готов скоординировать действия с Россией для решения конфликта на Украине. Об этом заявил заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.
Также, по словам лидера китайской дипломатии, Пекин будет настойчиво поддерживать мирные переговоры и намерен внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса через контакты и сотрудничество с Россией, передает "РБК".
Сергей Лавров находится в индийском штате Гоа, где с проходит заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Помимо России и Китая на встречу приглашены Казахстан, Киргизия, Индия и другие страны, а несколько государств имеют статус наблюдателей и партнеров по диалогу.
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