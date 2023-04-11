Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила поправку на ограничение права на вождение транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, который указан в повестке.

Отмечается, что неявка в военкомат без уважительной причины повлечёт за собой ряд ограничений, среди которых управление транспортом.

Ранее депутат Андрей Луговой подчеркнул, что слова "я не увидел" при получении повестки в электронном виде не сработают.

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