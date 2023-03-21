Политолог Юрий Светов: США публикуя "историю коронавируса" обвинят в пандемии Китай

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский политолог Юрий Светов прокомментировал подписание президентом США Джо Байденом законопроект, по которому американская разведка обязана рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении коронавируса. По его словам, таким образом Байден хочет обвинить в начале пандемии Китай.

Светов отметил, что на данный момент Запад пытается найти хоть что-то, что помогло бы негативно сказаться на Китае. Он также поделился о том, что скорее всего пандемия коронавируса имеет естественное происхождение.

"Главная проблема Запада сейчас в том, что ему позарез нужно хоть в чём-то обвинить Китай, всячески помогающий России. Именно с этой целью и запланировано "рассекречивание" данных, якобы собранных американскими спецслужбами", — указал Светов в беседе с "ФАН".

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