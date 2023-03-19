Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об импичменте

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Владимира Зеленского о возможном объявлении ему импичмента. Об этом он рассказал в своём YouTube-канале.

"Твои указы незаконны. То, что ты совершил, это антиконституционное деяние. Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что всё время будешь этим военным положением прикрываться? <…> Если слово дал, Зеленский, так надо его держать", — сказал он.

Соскин считает, что киевский лидер борется с коррупцией лишь на словах, а на деле преследует только собственные интересы. Кроме того, бывший советник Кучмы напомнил, что Зеленский снял главу Конституционного суда без законных оснований.

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