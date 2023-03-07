В Вашингтоне не хотят слушать позицию Москвы и постоянно дают понять российскому послу в США Анатолию Антонову, что у Штатов есть "дела поважнее", заявил пресс-секретарь дипмиссии Игорь Гиренко.
По его словам, Госдепартамент лукавит, говоря о постоянных контактах с российской стороной. Антонова либо игнорируют, либо и вовсе отказывают во встречах.
"Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России", — пояснил Гиренко.
Если же российский посол начинает настаивать на обсуждении той или иной проблемы, то его "перенаправляют" к чиновникам "пониже" рангом.
Кроме прочего, многие запросы российской стороны остаются без ответа.
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