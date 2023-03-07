Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Express: украинские беженцы в ярости — они остались без машин из-за британской бюрократии
Командир ВСУ Ярославский: после сдачи Артёмовска "ад" распространится по другим городам
Petronas: в ЕС не могут договориться об альтернативе российскому газу
В Конгрессе США потребовали проверить, как Киев использует военную помощь Запада
В США признали, что оценивать эффективность потолка цен на топливо РФ "ещё рано"
Байден рассказал, что врачи проверяли, есть ли у него мозг
AFP: боевик ВСУ рассказал о ситуации в Артёмовске — "Мы окружены, Бахмут падёт"
Дипломат Тяжлова: Украину включили в состав "киберНАТО"
Reuters: Украина просит у США запрещённые кассетные боеприпасы МК-20

Гиренко: Госдеп лукавит, говоря о работе с посольством РФ

0:53
Политика

В Вашингтоне не хотят слушать позицию Москвы и постоянно дают понять российскому послу в США Анатолию Антонову, что у Штатов есть "дела поважнее", заявил пресс-секретарь дипмиссии Игорь Гиренко.

Гиренко: Госдеп лукавит, говоря о работе с посольством РФ

По его словам, Госдепартамент лукавит, говоря о постоянных контактах с российской стороной. Антонова либо игнорируют, либо и вовсе отказывают во встречах.

"Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России", — пояснил Гиренко.

Если же российский посол начинает настаивать на обсуждении той или иной проблемы, то его "перенаправляют" к чиновникам "пониже" рангом.

Кроме прочего, многие запросы российской стороны остаются без ответа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Ослабленный организм Костомарова атаковала синегнойная палочка — врач-инфекционист Сергей Андреев
Ослабленный организм Костомарова атаковала синегнойная палочка — врач-инфекционист Сергей Андреев
Последние материалы
В Конгрессе США потребовали проверить, как Киев использует военную помощь Запада
В США признали, что оценивать эффективность потолка цен на топливо РФ "ещё рано"
Байден рассказал, что врачи проверяли, есть ли у него мозг
AFP: боевик ВСУ рассказал о ситуации в Артёмовске — "Мы окружены, Бахмут падёт"
Дипломат Тяжлова: Украину включили в состав "киберНАТО"
Reuters: Украина просит у США запрещённые кассетные боеприпасы МК-20
Зеленский о ситуации под Бахмутом: Или отойти, или продолжать оборону
Канделаки об отстранении Винер от работы на международных соревнованиях: бытие Иуды не приведёт к счастливой жизни
RV: опубликованы видеокадры боя спецназа "О" ВС РФ с ВСУ в траншеях у Сватово — Кременной
Психолог: "Если мужчина вас любит, он будет готов искать компромиссы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников