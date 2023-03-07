Украина стала фактически тайным членом Североатлантического альянса в контексте кибернетической безопасности, заявила представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы открытого состава ООН.
По словам дипломата, когда Киев привлекли к работе таллинского центра кибербезопасности, его взяли в "киберНАТО".
"Неслучайно Киев привлекли к деятельности таллинского центра альянса по кибербезопасности. Иными словами — включили в состав киберНАТО", — пояснила представитель при ООН в выступлении заседания рабочей группы по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
Как подчеркнула Тяжлова, Запад не жалеет денег на обучение украинских кадров и техническом оснащении для кибератак. Для США такие вливания необходимы для "грубого вмешательства" в дела других государств.
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