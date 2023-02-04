Глава Чечни Кадыров обратился к покойному отцу со словами благодарности

Президент Рамзан Кадыров обратился к своему покойному отцу — первому главе республики Ахмату-Хаджи Кадырову. В своём Telegram-канале чеченский лидер прикрепил архивное видео. На нём отец Кадырова обещает закончить войну в Чечне.

"И это твоя великая заслуга перед всей страной. Ты оставил нам большое наследие, которое мы должны сохранить и приумножить, — Путь. Всё, что требуется от нас на этом Пути, — сохранить мир, обычаи и культуру, быть едиными, богобоязненными, преданными", — прокомментировал видео Кадыров.

Он подчеркнул, что отец сдержал слово.

Кадыров-старший погиб в 2004 году в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.

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