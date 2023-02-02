Запад приготовил Молдавии судьбу "следующей Украины". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
По мнению главы МИД, ее президент Майя Санду "готова практически на все".
Как ранее писала Pravda.Ru, Лавров заявил, что Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой. Министр иностранных дел отметил, что никто не попытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.