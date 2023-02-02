Лавров: На роль "следующей Украины" Запад сейчас приглядывает Молдавию

Запад приготовил Молдавии судьбу "следующей Украины". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По мнению главы МИД, ее президент Майя Санду "готова практически на все".

Как ранее писала Pravda.Ru, Лавров заявил, что Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой. Министр иностранных дел отметил, что никто не попытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры.

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