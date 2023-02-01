NI: НАТО дошло до "самых красных линий" Путина

Запад плохо отдаёт себе отчёт в том, какие последствия могут ждать мир в случае гипотетического поражения России. Да и вероятность такого развития событий — вопрос крайне спорный.

Тем временем, обстоятельства украинского конфликта тщательно скрываются от общественности — Запад слишком увлекся идеей поражения РФ, чтобы реально смотреть на вещи.

Редактор The National Interest Джейкоб Хейлбрунн написал "начав СВО, президент России Владимир Путин подписал себе смертный приговор". Дескать, "страны НАТО объединились, а украинцы демонстрируют готовность бороться до конца”.

Проблема в том, что история на этом не закончилась, и конца ей теперь не видно. У Запада нет понимания, что российский президент Владимир Путин никогда не признает поражения и будет удерживать позиции в Крыму и на Донбассе до "победного".

Европа и США демонстрируют критический уровень непонимания контекста из-за пробелов в знании истории. России и даром не нужна гегемония в Европе, а попытки Запада загнать её в несостоятельные границы, которые лишат её роли мирового уровня, вызывают ответную реакцию.

С момента распада СССР НАТО неуклонно расширялась до российских границ. В 2008 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев поднял вопросы евроатлантической безопасности и безопасности России, заявив, что подобные действия Москвой будут рассматриваться, как враждебные.

В этой связи решение "поставляем всё, что можем" от стран ЕС и особенно — Германии и Польши — носит весьма неосмотрительный характер. С учётом истории величайшей войны XX века россияне никак не смогут иначе трактовать поставки танков, как объявление себе новой войны.

NI объясляет, почему, как минимум, Крым и Донбасс для России — самые яркие "красные линии".

Донбасс был неотъемлемой частью России с момента разгрома монголов в XV веке, а затем и Советского Союза.

Крым же — стратегический плацдарм на Чёрном море, который Россия Западу никогда не отдаст. Сохранение Крыма есть акт исправления вопиющей исторической несправедливости, допущенной в отношении Москвы.

Реакция России на действия Запада наглядно иллюстрирует восприятие Россией себя как нации с уникальной историей и культурой, а заодно и с ядерными боеголовками.

Мечта Европы о том, чтобы гигантская соседняя страна, с имперской историей и крупнейшим на планете запасом ядерных вооружений "выбросила белый флаг" и отдала Крым — не имеет под собой никакой рациональной основы.

"НАТО стоит, как можно быстрее, прекратить своё бездумное накачивание оружием Киева и вспомнить, что разрушенный мир, ядерная анархия и опасная незащищённость — слишком высокая плата за амбиции одного Владимира Зеленского", — заключает NI.

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