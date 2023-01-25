МИД РФ: Вашингтон недвусмысленно заявили о цели нанести России стратегическое поражение

Уже нет никаких "красных линий" и Вашингтон недвусмысленно заявили о цели нанести России стратегическое поражение, сообщили в МИД РФ.

Так в ведомстве прокомментировали недавнее заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что западные политики не пересекали "наиболее красные линии".

"Идёт гибридная война против нашей страны, о чём буквально недавно подробно говорил (глава МИД РФ Сергей. — Прим. ред.) Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение", — сообщили в МИД ТАСС.

Как подчеркнули в министерстве, не замечать реальность — "невозможно".

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