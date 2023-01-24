В Постпредстве РФ заявили, что Запад ещё не перешёл "наиболее красные линии"

Запад пересёк несколько "красных линий" в отношении России, но не перешёл их все, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, поставки оружия Украине не изменят "кардинальным образом" ход спецоперации.

Как подчеркнул Полянский, "наиболее красные линии" остались Западом не тронуты.

"Мы посылаем всё больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии ещё не пересечены. В случае с ядерными державами, коей является Россия, если вы стремитесь к обострению конфликта, необходимо просчитывать все варианты", — заявил Полянский.

Он уточнил, что Россия неоднократно заявляла о нежелании вовлечения в конфликт НАТО. Альянс озвучивал такую же риторику, но на деле оказалось наоборот, и блок направляет киевскому режиму не только оружие, но и военных специалистов вопреки собственным обещаниям.

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