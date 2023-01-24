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Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину

Мир

Мировое сообщество должно благодарить президента России Владимира Путина за сдержанную реакцию в отношении риторики, которую против страны проводят недружественные государства, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину

По его словам, на агрессию, которую проводят против России, США "давно бы разбомбили" транспортные хабы недружественных стран.

"США давно бы начали бомбить транспортные хабы Германии и Польши, — заявил Риттер в эфире Finian Cunningham. — Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада".

По мнению экс-разведчика, Запад обречён на поражение из-за "безответственного и провокационного" подхода к конфликту с Россией, где "Украина — предоставляет кровь, а НАТО — снаряжение".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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