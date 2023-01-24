Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину

Мировое сообщество должно благодарить президента России Владимира Путина за сдержанную реакцию в отношении риторики, которую против страны проводят недружественные государства, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, на агрессию, которую проводят против России, США "давно бы разбомбили" транспортные хабы недружественных стран.

"США давно бы начали бомбить транспортные хабы Германии и Польши, — заявил Риттер в эфире Finian Cunningham. — Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада".

По мнению экс-разведчика, Запад обречён на поражение из-за "безответственного и провокационного" подхода к конфликту с Россией, где "Украина — предоставляет кровь, а НАТО — снаряжение".