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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович назвал гимн Украины национальной катастрофой

Политика

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что гимн его страны является национальной катастрофой.

Он привёл строчку из песни: "Душу и тело мы положим за нашу свободу". Арестович обратил на эти слова внимание.

"Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, социальная инженерия? Что будет в мире после победы? Там есть только "положим душу и тело", а что дальше?" — возмутился экс-советник.

По его мнению, гимн передаёт депрессивное настроение, которое в сочетание с грызнёй среди руководства приведёт к гибели украинской нации.

"Сочетания "положим душу и тело", то есть будем воевать, пока все не умрём, и Чёрной рады "будем убивать друг друга, лишь бы кто-то не счёл себя новым гетьманом" для нас убийственны", — заявил Арестович.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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