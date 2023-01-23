Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что гимн его страны является национальной катастрофой.
Он привёл строчку из песни: "Душу и тело мы положим за нашу свободу". Арестович обратил на эти слова внимание.
"Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, социальная инженерия? Что будет в мире после победы? Там есть только "положим душу и тело", а что дальше?" — возмутился экс-советник.
По его мнению, гимн передаёт депрессивное настроение, которое в сочетание с грызнёй среди руководства приведёт к гибели украинской нации.
"Сочетания "положим душу и тело", то есть будем воевать, пока все не умрём, и Чёрной рады "будем убивать друг друга, лишь бы кто-то не счёл себя новым гетьманом" для нас убийственны", — заявил Арестович.
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