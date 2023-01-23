Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине

Российские военные "пытались вести умные боевые действия" в первые пять дней спецоперации. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, он прекрасно понимал, что делала армия России на информационном уровне.

Это была "такая изящная, красивая, молниеносная спецоперация, в которой вежливые люди, не нанеся никому никакого ущерба ликвидировали немногих сопротивляющихся", заметил Арестович.

Однако через несколько дней после начала конфликта стало понятно, что об изящных действиях не может быть речи при таком сопротивлении с украинской стороны, добавил экс-советник.