Политолог Маркелов: Путин пойдёт на второй срок 100% с точки зрения здоровья и намерений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сообщил, что на данный момент не известно об участии Владимира Путина в выборах. Политический советник, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов считает, что на второй срок нынешний глава России пойдёт. Об этом он высказался в беседе с корреспондентом Pravda.ru.

Это связано не только с плановыми регулярными выборами, но и с тем, что сейчас задействовано слишком много процессов. Путин и как президент, и как главнокомандующий, безусловно, обязан быть сейчас "у руля", считает политолог.

"В 2024 году, я думаю, если будет не горячо, то ещё тепло по специальной военной операции. И, соответственно, все его полномочия, все его (Путина. — Прим. ред.) регалии, безусловно, нужны. И смена президента просто совершенно неполезна, она деструктивна с точки зрения плановых действий России в этой всей истории", — сказал Маркелов.

На организацию выборов готовятся триллионы рублей. С точки зрения информационного сопровождения всё сейчас идёт так, как надо, сообщил политолог.

"Путин любил всегда спокойно, методично всё сделать как надо. Поэтому пока шансы, что Путин пойдёт на второй срок, с точки зрения его здоровья и его намерений 100%-е", — заключил Маркелов.

Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал заявлений относительно участия в выборах в 2024 году.

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