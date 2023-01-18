Алексей Арестович попал на сайт "Миротворец" как профессиональный пророссийский провокатор

Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Своё решение аргументировал допущенной ошибкой в работе. Он также делал несколько резонансных заявлений, в частности, критиковал политику Киева в отношении православной церкви и русского языка.

Арестович попал в базу "Миротворца" как профессиональный пророссийский провокатор. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".

"Профессиональный провокатор. Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путём деморализации ВСУ. Дискредитация Госорганов власти и управления", — говорится в сообщении Telegram-канала.

Арестовичу дали кличку Люся, пропагандисты называют его "Карамелькой".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.