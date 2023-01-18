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Алексей Арестович попал на сайт "Миротворец" как профессиональный пророссийский провокатор

Политика

Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Своё решение аргументировал допущенной ошибкой в работе. Он также делал несколько резонансных заявлений, в частности, критиковал политику Киева в отношении православной церкви и русского языка.

Алексей Арестович попал на сайт "Миротворец" как профессиональный пророссийский провокатор

Арестович попал в базу "Миротворца" как профессиональный пророссийский провокатор. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".

"Профессиональный провокатор. Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путём деморализации ВСУ. Дискредитация Госорганов власти и управления", — говорится в сообщении Telegram-канала.

Арестовичу дали кличку Люся, пропагандисты называют его "Карамелькой".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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