Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил о планируемом наступлении ВСУ весной. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин болен раком и скончается после победы Украины, пишет ABC News.
Эксперт выразил уверенность в болезни российского лидера. По словам Буданова, данную информацию он получил от родственников президента.
Глава украинской разведки полагает, что Вооружённые силы Украины одержат победу в спецоперации в 2023 году до смерти Путина. После этого поменяется власть, что пойдёт на пользу миру, считает Буданов.
Он отметил, что у российского лидера есть как минимум три двойника.
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