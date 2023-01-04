Глава ГУР Буданов заявил, что президент РФ Путин скончается после победы ВСУ над ВС РФ в СВО в 2023 году

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил о планируемом наступлении ВСУ весной. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин болен раком и скончается после победы Украины, пишет ABC News.

Эксперт выразил уверенность в болезни российского лидера. По словам Буданова, данную информацию он получил от родственников президента.

Глава украинской разведки полагает, что Вооружённые силы Украины одержат победу в спецоперации в 2023 году до смерти Путина. После этого поменяется власть, что пойдёт на пользу миру, считает Буданов.

Он отметил, что у российского лидера есть как минимум три двойника.

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