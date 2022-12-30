Историк Синявский усомнился в возможности восстановления СССР в наше время

Руководитель Центра "Россия, СССР в истории 20-го века" Института Российской истории РАН Александр Синявский рассказал Pravda.Ru о возможности восстановления СССР в том или ином виде в нынешних условиях.

"В данной ситуации это невозможно и нецелесообразно. Возможно некоторое частичное объединение на той или иной платформе, с Белоруссией, с частью Украины, может быть, с частью Казахстана. России нужно строить вокруг себя пояс безопасности, пояс дружественных союзных государств, которые будут ориентированы экономически и политически на Москву. Время, в общем-то, уже ушло. И дважды в одну и ту же реку войти уже нереально", — заявил Синявский.

Чем крепче будет Россия, тем активнее к ней будут тянуться другие страны, отметил эксперт.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты соцопроса, который показал, что 48% россиян хотели бы восстановления СССР в настоящее время, а 58% респондентов сожалеют о распаде Советского Союза.

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