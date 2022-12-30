Почти 50% россиян хотели бы восстановления СССР — опрос ВЦИОМ

Половина граждан России хотели бы, чтобы сейчас восстановился СССР. Также 58% россиян сожалеют по поводу распада Советского Союза, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины россиян (51%) отметили, что в СССР было больше хорошего, чем плохого. 38% респондентов сказали, что в этой стране было и плохое, и хорошее. 55% участников опроса назвали запуск первого спутника и полёт человека в космос самым крупным успехом СССР. 13% назвали победу в Великой Отечественной войне наибольшим достижением страны.

Испытывают сожаления о распаде Советского Союза 58% россиян. 20% ответили, что не жалеют об этом. 13% проявили безразличие к этому.

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