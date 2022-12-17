Постпред Крыма: заявление США по полуострову — объявление войны РФ

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал слова координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби о принадлежности полуострова "объявлением войны".

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон признаёт право киевского режима проводить военные операции на территории российского полуострова.

"Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками. Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдётся", — заявил Мурадов в беседе с РИА Новости.

По словам политика, Вашингтону стоит усвоить, что подобные заявления равносильны тому, что если бы крымчане призвали бомбить США.

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