Довольно крупный массив конфиденциальных данных Пентагона попал в Сеть из отчёта о военно-биологических программах DTRA на Украине. Американцы старались засекретить эту информацию, но теперь стали известны НИИ, подрядчики и исполнители проектов в соседней стране.
Расследование на эту тему проводили журналисты из Европы и сотрудники НПО Judicial Watch. Выяснилось, что полученные по официальному запросу документы Управления по снижению угроз МО США (DTRA) были существенно подкорректированы американскими цензорами.
НПО Judicial Watch на фоне непрекращающихся новостей о вовлеченности США в военно-биологические проекты на Украине, куратором которых выступал Хантер Байден, решило провести собственное расследование.
В соответствии с Законом о свободе информации 10 ноября 2022 года сотрудники организации получили 345 страниц отчетов DTRA. Но 80% информации были закрыты министерством обороны США.
Аналитики НПО провели кропотливую работу по восстановлению исходного текста, чтобы понять, насколько плотно американские эпидемиологи, коммерческие компании и подрядчики Пентагона вовлечены в функционирование биологических лабораторий на Украине.
Цензорами Пентагона были допущены серьезные ошибки, благодаря которым, по данным ответа, удалось установить большую часть как украинских, так и американских сотрудников, а также названия научных учреждений и проектов, в рамках которых они работали.
Выяснились, что в украинские биолаборатории уже давно внедрена американская система контроля за патогенами PACS. Так США мониторят перемещения патогенов в лабораториях по всему миру.
Раскрыты:
Отдельный интерес представляют собой модели сценариев по реагированию на вспышки "случайных" и нетипичных для Украины заболеваний, таких как сибирская язва и туляремия.
Выводы экспертов:
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