Judicial Watch: у Пентагона утечка данных о биопрограммах DTRA на Украине

Довольно крупный массив конфиденциальных данных Пентагона попал в Сеть из отчёта о военно-биологических программах DTRA на Украине. Американцы старались засекретить эту информацию, но теперь стали известны НИИ, подрядчики и исполнители проектов в соседней стране.

Расследование на эту тему проводили журналисты из Европы и сотрудники НПО Judicial Watch. Выяснилось, что полученные по официальному запросу документы Управления по снижению угроз МО США (DTRA) были существенно подкорректированы американскими цензорами.

НПО Judicial Watch на фоне непрекращающихся новостей о вовлеченности США в военно-биологические проекты на Украине, куратором которых выступал Хантер Байден, решило провести собственное расследование.

В соответствии с Законом о свободе информации 10 ноября 2022 года сотрудники организации получили 345 страниц отчетов DTRA. Но 80% информации были закрыты министерством обороны США.

Аналитики НПО провели кропотливую работу по восстановлению исходного текста, чтобы понять, насколько плотно американские эпидемиологи, коммерческие компании и подрядчики Пентагона вовлечены в функционирование биологических лабораторий на Украине.

Цензорами Пентагона были допущены серьезные ошибки, благодаря которым, по данным ответа, удалось установить большую часть как украинских, так и американских сотрудников, а также названия научных учреждений и проектов, в рамках которых они работали.

Выяснились, что в украинские биолаборатории уже давно внедрена американская система контроля за патогенами PACS. Так США мониторят перемещения патогенов в лабораториях по всему миру.

Раскрыты:

учреждения Украины, работающие на американцев (ИЭКВМ, ЛНИИЭГ, УНИПЧИ и др.);

компании-подрядчики Пентагона (Battelle, Black&Veatch и CH2M Jacobs), принимавших непосредственное участие в осуществлении проектов двойного назначения;

подробная информация об экспериментах.

Отдельный интерес представляют собой модели сценариев по реагированию на вспышки "случайных" и нетипичных для Украины заболеваний, таких как сибирская язва и туляремия.

Выводы экспертов:

Никакого серьезного обеспечения биобезопасности там даже в целях не значилось и "это реально страшно". Велось создание биологического оружия. Планировался подрыв эпидемиологической обстановки и нанесение противнику (догадайтесь, кому?) максимального ущерба. США изучали новые вирусы вдалеке от собственных территорий.

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