Политолог Ищенко назвал замысел Запада по созданию трибунала над РФ невозможным

Заявления Запада о трибунале над Россией являются просто разговорами, так как суд создать несложно, а привлечь Москву к нему просто невозможно. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

"Когда создавался Нюрнбергский трибунал, Лиги Наций уже не было, а Организации Объединенных Наций ещё не было. То есть его создавали просто победители. Можно создать любой суд, другое дело, что привлечь к нему Россию невозможно", — цитирует политолога "Военное дело".

Он подчёркивает, что страну сначала необходимо победить в войне, а потом уже создавать трибунал. В случае с Россией это не представляется возможным. А на данный момент подобные заявления звучат только в качестве дипломатического торга и очередного рычага давления на Россию, отметил политолог.

"Если бы они хотели реально кого-то судить, то сначала им надо победить Россию, арестовать конкретных людей и делать всё так, как это происходило в 1945 году", — говорит Ищенко.

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