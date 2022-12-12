Клинцевич: РФ может оказать военно-техническую и экономическую поддержку Сербии

Россия готова оказать всестороннюю поддержку Белграду, если в Сербии начнётся вооружённый конфликт, сообщил бывший член Комитета Совфеда РФ по обороне, полковник в отставке Франц Клинцевич.

По его словам, речь идёт о:

военно-технической,

экономической,

политической,

дипломатической поддержке.

Как подчеркнул полковник в отставке, западные политики давно разжигают конфликт на сербской территории.

"Западные спецслужбы давно реализуют на Балканах свой проект. Это началось с Югославии. Теперь задача Запада состоит в том, чтобы Сербия сменила свой суверенный курс. Поэтому сейчас Белград активно провоцируют, используя Косово и местных наёмников", — пояснил Клинцевич в беседе с "ПолитРоссией".

По словам полковника, Белград имеет полное право отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет.

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