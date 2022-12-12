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Клинцевич: РФ может оказать военно-техническую и экономическую поддержку Сербии

Политика

Россия готова оказать всестороннюю поддержку Белграду, если в Сербии начнётся вооружённый конфликт, сообщил бывший член Комитета Совфеда РФ по обороне, полковник в отставке Франц Клинцевич.

Клинцевич: РФ может оказать военно-техническую и экономическую поддержку Сербии

По его словам, речь идёт о:

  • военно-технической,
  • экономической,
  • политической,
  • дипломатической поддержке.

Как подчеркнул полковник в отставке, западные политики давно разжигают конфликт на сербской территории.

"Западные спецслужбы давно реализуют на Балканах свой проект. Это началось с Югославии. Теперь задача Запада состоит в том, чтобы Сербия сменила свой суверенный курс. Поэтому сейчас Белград активно провоцируют, используя Косово и местных наёмников", — пояснил Клинцевич в беседе с "ПолитРоссией".

По словам полковника, Белград имеет полное право отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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