Россия готова оказать всестороннюю поддержку Белграду, если в Сербии начнётся вооружённый конфликт, сообщил бывший член Комитета Совфеда РФ по обороне, полковник в отставке Франц Клинцевич.
По его словам, речь идёт о:
Как подчеркнул полковник в отставке, западные политики давно разжигают конфликт на сербской территории.
"Западные спецслужбы давно реализуют на Балканах свой проект. Это началось с Югославии. Теперь задача Запада состоит в том, чтобы Сербия сменила свой суверенный курс. Поэтому сейчас Белград активно провоцируют, используя Косово и местных наёмников", — пояснил Клинцевич в беседе с "ПолитРоссией".
По словам полковника, Белград имеет полное право отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет.
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