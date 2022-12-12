Сербия ответила ФРГ на критику в отношении Косова: ошеломляющий уровень абсурда

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Белград поступает "неприемлемо", отправляя военные силы в Косово.

По словам Брнабич, европейские представители полностью игнорируют резолюцию ООН, принятую в мае. Кроме того, представитель Сербии обвинила Бербок и её коллег в предвзятости.

"К удивлению, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определённого числа своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, поскольку это "неприемлемо", — заявила премьер.

Она подчеркнула, что исходя из заявлений Бербок получается, что резолюция исполняется "выборочно" и речи о равенстве не идёт.

"Ошеломляющий уровень абсурда", — резюмировала сербский политик.