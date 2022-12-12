Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Белград поступает "неприемлемо", отправляя военные силы в Косово.
По словам Брнабич, европейские представители полностью игнорируют резолюцию ООН, принятую в мае. Кроме того, представитель Сербии обвинила Бербок и её коллег в предвзятости.
"К удивлению, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определённого числа своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, поскольку это "неприемлемо", — заявила премьер.
Она подчеркнула, что исходя из заявлений Бербок получается, что резолюция исполняется "выборочно" и речи о равенстве не идёт.
"Ошеломляющий уровень абсурда", — резюмировала сербский политик.
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