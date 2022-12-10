Полянский: Западу не свалить вину за украинское оружие в руках террористов

На заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил западных коллег о том, что им не удастся свалить вину на Россию за попадание оружия, которое передают Украине, в руки террористов.

Как подчеркнул Полянский, у Запада уже нет иной картины мира, кроме, как винить Россию во всех бедах, однако в этой ситуации "номер не пройдёт".

"Так вот, дамы и господа, хочу подчеркнуть, что вам не удастся свалить на Россию вину за то, что украинские каратели из вашего оружия убивали и продолжают убивать мирное население Донбасса, которое они терроризировали с 2014 года, а также за то, что из-за процветающей коррупции украинских, европейских и американских чиновников оружие с Украины оказывается в руках международных террористов", — заявил зампостпреда на заседании.

Полянский подчеркнул, что оружие карателей не только разжигает ещё больший конфликт в самой Украине, но и в других странах мира, где убивают мирных жителей. По словам дипломата, в ответ западные коллеги не смогли "выдавить ни слова", чтобы оправдаться или хотя бы не согласиться с данным высказыванием.

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