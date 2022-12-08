Клишас об отсутствии указа об окончании мобилизации: вам мало слова Путина?

Член Совета Федерации Андрей Клишас дал объяснение отсутствию указа об окончании частичной мобилизации в РФ. По мнению политика, в данном случае слово президента страны Владимира Путина обладает не меньшей силой, чем письменное распоряжение.

Клишас уточнил, что выпуск письменных указов по любому поводу не представляется возможным. Он напомнил, что заявления Путина имеют не меньший вес, чем подписанные им документы.

"Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей", — заявил Клишас в беседе с изданием "Ведомости".

Сенатор добавил, что если ситуация потребует новой волны частичной мобилизации, Путину всё равно придётся подписать новый указ об этом.

"Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться", — добавил Клишас.

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