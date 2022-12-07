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Володин назвал новый размер МРОТ "единственно возможным решением"

Политика

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый размер МРОТ на 2023 год — это "не та сумма, к которой нужно стремиться", однако и "затаптывать ногами" это решение тоже не нужно, которое стало "единственно возможным" в текущей ситуации.

"Да, мы говорим о том, что это сумма — не то, к чему мы должны стремиться, мы это понимаем, но и не надо затаптывать это решение ногами… Правильно быть честными, и мы честно говорим: в этой ситуации это решение единственно возможное", — сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД.

Спикер Госдумы пообещал, что власти будут стремиться к повышению зарплаты граждан и благосостояния россиян.

7 декабря Госдумой был принят закон о повышении МРОТ до размера 16 242 руб в 2023 году.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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