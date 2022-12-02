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Россияне узнали размер своих пенсий и увидели платёжки за ЖКУ: просто заплакали

Экономика

Недавняя рассылка порталом "Госуслуги" информации о предполагаемом размере страховой пенсии по старости напугала россиян, а платежки по ЖКУ и вовсе "добивают" новогоднее настроение.

Россияне узнали размер своих пенсий и увидели платёжки за ЖКУ: просто заплакали

Финансовый лимит на будущую старость у многих оказался крайне низким, а вот плата за ЖКУ повысится для каждой семьи в среднем на 6000 рублей.

"Письма счастья" от Госуслуг говорят о многом. Рожденным в 70-е радоваться нечему: при стаже свыше 20 лет у многих пенсии не превысят в лучшем случае 15 тысяч рублей. "Я просто плакала, когда увидела всё это", — рассказывает "Новым известиям"  россиянка.

Сегодня пенсии платятся деньгами будущих пенсионеров

Как пояснил "НГ" доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов, пенсионные реформы последних десятилетий — увы — полностью разрушили принцип солидарности поколений.

Деньги сейчас уходят на доведение пенсий до прожиточного минимума тем, у кого она оказалась ниже МРОТ, и так продолжается уже очень долго. Сегодняшние пенсии платятся деньгами будущих пенсионеров.

Со своей стороны профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова добавила, что в результате экспериментов с пенсионными деньгами средний размер пенсии в России эквивалентен 30% от средней заработной платы по стране, не более.

В результате:

  • Пенсия по старости у неработающих пенсионеров по стране составляет 13-16 тыс. рублей (в Москве — 22 тыс. рублей с учетом городских надбавок).
  • У работающих пенсионеров ситуация еще хуже, поскольку им выплаты не индексируют с 2016 года.

Все попытки реформ, по сути, сводились к одному — снизить нагрузку на ПФР.

Удивительным образом денег все равно не хватает, и дефицит пенсионной системы будет только усугубляться, поскольку население стареет и работать на обеспечение пенсионеров скоро будет просто некому.

Сафонов советует побеспокоиться об этом самостоятельно (иначе придется рассчитывать только на пенсию по старости) — способов несколько:

  • Оформляться "вбелую".
  • Избегать зарплат "в конвертах".
  • Вести самостоятельные накопления и инвестиции.

Долги россиян за ЖКУ могут превысить 1 трлн рублей

"За ближайший год средняя российская семья заплатит за увеличение тарифов по коммуналке около 6 тыс. руб. Повышение тарифов принесет дополнительный доход УК и монополиям, а у населения вырастет задолженность", предупреждают эксперты "НГ".

В лучшем случае (если озвучивается взлет "всего на 9%"), где-то он составит аж 13-15%, но все же где-то и 5%.

В свою очередь Минэкономразвития и ФАС объяснили, что такое повышение, увы, необходимость. За эти средства как раз и будет обеспечена бесперебойная работа отрасли ЖКХ, обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов на всей территории России,  а территория у нашей страны приросла еще четырьмя новыми субъектами.

При этом издание отмечает, что теперь долги россиян за ЖКУ (на фоне, мягко скажем, "сложной экономической ситуации") могут превысить 1 трлн рублей уже в начале 2023 года.

Эксперты опасаются: "в сложной ситуации многие несознательные граждане "вместо оплаты коммунальных услуг (а также кредитов, алиментов, штрафов и т. п.) могут предпочесть покупку еды и лекарств, одежды детям или траты на праздники-отпуск".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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