Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В CNN призвали США увеличить помощь Украине из-за "зимы бесчеловечности"
Политолог Тимофеев: Макрон видит, что США ставят ЕС в невыгодное положение
Лавров: Европа зря рассчитывает на восстановление отношений с Россией
Лавров: Пугачёву не хотят приглашать на корпоративы в Израиле за 20 млн рублей
Депутат Госдумы Глазкова указала на невозможность проведения трибунала против РФ
Безпалько: новый этап СВО закончится матом в три хода
Решетников: пару успешных наступлений на Украине — русофобии и след простынет
Астролог Мира рассказала, что дарить в год Чёрного Кролика разным знакам зодиака
Подоляк пригрозил Кремлю арестами, конфискациями, компенсациями и репарациями

Федорук: россияне могут получить субсидию на фоне роста тарифов на услуги ЖКХ

Общество

Рост тарифов на коммунальные услуги существенно скажется на жителях России. Особенно на тех, кто живёт на одну пенсию без дополнительных доходов. Об этом заявил ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук, комментируя Pravda.Ru увеличение тарифов на девять процентов. Однако россияне могут получить субсидию, отметил он.

Федорук: россияне могут получить субсидию на фоне роста тарифов на услуги ЖКХ

"Если в Москве платёжка превышает 10 процентов от твоего суммарного дохода, тогда имеешь право обратиться в МФЦ и оформить субсидию. И всё, что выше этих 10 процентов, бюджет будет покрывать", — объяснил специалист.

Федорук надеется, что на фоне роста тарифов увеличатся зарплаты и пенсии, иначе это будет сильно ощутимо.

"Дополнительных каких-то рекомендаций на экономию нет, разве только перейти на трёхразовое питание: понедельник, среда, пятница", — иронично заключил эксперт.

С 1 декабря в России изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твёрдых коммунальных отходов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши

В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Reuters: ВС РФ используют ракеты без ядерных боеголовок для истощения ПВО ВСУ
В Подмосковье девушка умерла после визита работников военкомата к её брату
Президент Тайваня разговаривал по-русски и был женат на советской девушке Сергей Лебедев Пробуждение начинается, или Как региональная держава перевернула мир Ольга Лебедева Знак зодиака 1 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Пользователи Twitter* возмутились словами Бербок о Путине: потеряла рассудок
Пользователи Twitter* возмутились словами Бербок о Путине: потеряла рассудок
Последние материалы
Концепция поменялась: США достигли целей в прокси-войне на Украине
Лавров: Европа зря рассчитывает на восстановление отношений с Россией
Лавров: Пугачёву не хотят приглашать на корпоративы в Израиле за 20 млн рублей
Депутат Госдумы Глазкова указала на невозможность проведения трибунала против РФ
Безпалько: новый этап СВО закончится матом в три хода
Решетников: пару успешных наступлений на Украине — русофобии и след простынет
Астролог Мира рассказала, что дарить в год Чёрного Кролика разным знакам зодиака
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский гордится выросшими ценами в городе
Подоляк пригрозил Кремлю арестами, конфискациями, компенсациями и репарациями
NDP: власти Польши готовят население к апокалипсису в случае войны с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников