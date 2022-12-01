Федорук: россияне могут получить субсидию на фоне роста тарифов на услуги ЖКХ

Рост тарифов на коммунальные услуги существенно скажется на жителях России. Особенно на тех, кто живёт на одну пенсию без дополнительных доходов. Об этом заявил ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук, комментируя Pravda.Ru увеличение тарифов на девять процентов. Однако россияне могут получить субсидию, отметил он.

"Если в Москве платёжка превышает 10 процентов от твоего суммарного дохода, тогда имеешь право обратиться в МФЦ и оформить субсидию. И всё, что выше этих 10 процентов, бюджет будет покрывать", — объяснил специалист.

Федорук надеется, что на фоне роста тарифов увеличатся зарплаты и пенсии, иначе это будет сильно ощутимо.

"Дополнительных каких-то рекомендаций на экономию нет, разве только перейти на трёхразовое питание: понедельник, среда, пятница", — иронично заключил эксперт.

С 1 декабря в России изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твёрдых коммунальных отходов.

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