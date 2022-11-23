Авва заявил, что США используют НАТО для истощения экономики Евросоюза

Вашингтон использует НАТО для подрыва экономики Евросоюза и подчинения себе его правительства. Свою позицию Соединённые Штаты продвигают через проамериканских лидеров. Об этом рассказал телеканалу "360" латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва.

Он отметил, что в Европе нет политиков, которые бы осмелились выступить против влияния Америки. Эти люди попали под контроль спецслужб США либо являются потомками бывших эсэсовцев. Они не преследуют интересы своих стран и заняты своими мечтами об уничтожении России.

"Можно вспомнить бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, которого выпроводили на пенсию. Он пытался претендовать на должность президента Франции и был скомпрометирован в течение полутора месяцев с начала кампании. Политик якобы изнасиловал горничную. Так произошло, потому что он был выразителем интересов национального капитала", — сказал эксперт.

Авва отметил, что между атлантистами и национальным капиталом есть конфликт. Однако протесты подавляются на уровне первых политических лиц.

Он привёл в пример премьер-министра Британии Риши Сунака, получившего высшее образование в США, а также министра иностранных дел Германии Анналену Бербок — типичную атлантическую кандидатуру.

"Кто-то получает образование, кто-то присоединяется к атлантизму, делая карьеру. Типичным представителем этого клана стал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Поэтому Европу ограбят, всё хорошо", — заявил Авва.