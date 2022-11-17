Эксперты: в ходе СВО термин "границы Украины" потерял смысл

Российская армия перегруппировалась из Херсона неделю назад, но юридических актов по этому поводу нет, как и правового оформления Россией факта украинской оккупации своей новой земли.

В принципе, учитывая тот факт, что чёткой границы между странами в ситуации СВО, считай, почти что нет, такой расклад не удивляет. Впрочем Дмитрий Песков высказался в том ключе, что Херсон остаётся частью РФ.

Прогнозируется, что СВО встанет на небольшую "зимнюю" паузу или перейдёт к наступательной стадии.

"Очевидно, что в связи с оккупацией Украиной неких частей субъектов РФ будут возникать юридические коллизии, особенно в свете "размытых" границ с Украиной у новых территорий. С другой стороны, идут бои и всё (включая границы) меняется одномоментно", — пишут авторы "НГ".

По этому поводу генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что юридически закреплённых границ между Украиной и Россией вообще не существует: пока что "парламент и президент не определили законом административные границы новых территорий, поэтому если граница и нарушается, то непонятно где".

Но проблема носит системный характер, и начало ей положено тридцать лет назад. Граница не была демаркирована вовремя, так что даже после начала спецоперации нельзя сказать, что Россия что-то нарушила.

В письме ООН по этому поводу говорилось, что РФ — официальная наследница СССР, его правопреемница, так что весь корпус международных договоров остаётся прежним. СССР в своё время заканчивался на западе Украины. Потому российское руководство и молчит — нет смысла создавать новые осложнения, а юридически Россия в своём праве.

Руководитель аналитического управления КПРФ Сергей Обухов добавил, что ситуация явно временная и нет целесообразности издавать указы, её закрепляющие. Сейчас фиксировать ничего нельзя, просто потому, что СВО идёт, и до конца спецоперации ещё всё может измениться.

Член центрального совета "Справедливой России — За правду" Михаил Емельянов добавил, что раз нет даже перемирия, то обсуждать и что-либо юридически фиксировать нечего. Действительно, обстановка меняется постоянно, территории сегодня у них, завтра у нас. Любой документ пригоден для устоявшихся правоотношений, сейчас острой необходимости в них нет".

Со своей стороны, член политкомитета "Яблока" Эмилия Слабунова подчеркнула, что Россия до последнего оставляла новые регионы без чётких границ и публично ничего не озвучивала, потому и вернуть эти границы к юридическим не представляется возможным.