Песков: Херсон остаётся столицей российского региона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, является ли Херсон административным центром Херсонской области.

"Каких-либо иных решений не принималось", — сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина во время брифинга.

Ранее лидер США Джо Байден назвал вывод войск РФ из Херсона "значительной победой" ВСУ. Вместе с этим американский руководитель пообещал продолжить помогать Киеву.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна заплатила за Херсон "очень высокую цену".