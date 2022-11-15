Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, является ли Херсон административным центром Херсонской области.
"Каких-либо иных решений не принималось", — сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина во время брифинга.
Ранее лидер США Джо Байден назвал вывод войск РФ из Херсона "значительной победой" ВСУ. Вместе с этим американский руководитель пообещал продолжить помогать Киеву.
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна заплатила за Херсон "очень высокую цену".
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Зеленский прибыл в Херсон.