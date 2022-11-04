Медведев: против России воюет "кучка безумных нацистов-наркоманов"

Против России воюет "кучка безумных нацистов-наркоманов", которых одурманил и запугал Запад, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, по словам зампреда, западная "стая" подстрекает украинцев.

"Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной", — заявил Медведев.

Как подчеркнул зампред, от России отказались некоторые "запуганные партнёры" из-за давления Запада, но это только "очистило" поле для принятия решений российской стороной.

"Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", — пояснил зампред.