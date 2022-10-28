Депутат Останина призвала ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Руководитель Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что за пропаганду ЛГБТ-отношений россиян необходимо привлекать к уголовной ответственности.

"Ограничиваться только административными штрафами недостаточно", — подчеркнула депутат, слова которой передаёт РИА Новости.

Парламентарий призвала включить в Уголовный кодекс РФ соответствующие поправки и ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных связей.

Ранее члены ГД в первом чтении единогласно поддержали проект о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений в Российской Федерации.