Руководитель Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что за пропаганду ЛГБТ-отношений россиян необходимо привлекать к уголовной ответственности.
"Ограничиваться только административными штрафами недостаточно", — подчеркнула депутат, слова которой передаёт РИА Новости.
Парламентарий призвала включить в Уголовный кодекс РФ соответствующие поправки и ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных связей.
Ранее члены ГД в первом чтении единогласно поддержали проект о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений в Российской Федерации.
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