Володин о режиме Киева: "С террористами не договариваются"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал президента Украины Владимира Зеленского новым Усамой бен Ладеном. Как подчеркнул политик, от действий киевского режима "чаша терпения переполнилась" и говорить с "террористами" не о чем.

Володин подчеркнул, что Зеленский сделал из украинского народа заложников нацистского режима.

"Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всём мире: с террористами не договариваются", — заявил Володин.

Политик подчеркнул, что Киев собственноручно довёл страну до грани, обстреливая АЭС Запорожской и Курской, совершив теракт на Крымском мосту и убивая неповинных жителей Донбасса.