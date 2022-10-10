Володин: покинувшие Россию граждане пожалеют, но будет поздно

Уехавшие из России в другие государства на фоне украинского конфликта россияне могут пожалеть о своём выборе, но будет поздно, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, у многих в России остались семьи и близкие люди.

"На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие.

Их поступок — предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращении в Россию обязательно придёт, но будет поздно", — заявил Володин.

Он подчеркнул, что о таких людях "много чести" говорить и необходимо подумать о тех, кто остался и тех, кто стал гражданином страны после присоединения четырёх экс-украинских регионов к России.