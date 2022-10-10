Уехавшие из России в другие государства на фоне украинского конфликта россияне могут пожалеть о своём выборе, но будет поздно, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Как подчеркнул политик, у многих в России остались семьи и близкие люди.
"На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие.
Их поступок — предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращении в Россию обязательно придёт, но будет поздно", — заявил Володин.
Он подчеркнул, что о таких людях "много чести" говорить и необходимо подумать о тех, кто остался и тех, кто стал гражданином страны после присоединения четырёх экс-украинских регионов к России.
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