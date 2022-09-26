Путин подписал указ, освобождающий студентов от мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам высших и среднеспециальных учебных заведений отсрочку от призыва в армию.

Таким образом, под частичную мобилизацию военных резервистов они не попадают.

Согласно указу президента, опубликованному на сайте Кремля, отсрочка будет предоставляться студентам, которые обучаются в аккредитованных государством профессиональных или высших учебных заведениях. Уточняется, что воспользоваться ей смогут лишь те, кто получает "первое такое образование".

"Настоящий Указ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года”, — говорится в документе.