Путин подписал указ, освобождающий студентов от мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам высших и среднеспециальных учебных заведений отсрочку от призыва в армию.
Таким образом, под частичную мобилизацию военных резервистов они не попадают.
Согласно указу президента, опубликованному на сайте Кремля, отсрочка будет предоставляться студентам, которые обучаются в аккредитованных государством профессиональных или высших учебных заведениях. Уточняется, что воспользоваться ей смогут лишь те, кто получает "первое такое образование".
"Настоящий Указ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года”, — говорится в документе.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.