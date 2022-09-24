Жириновский предсказывал мобилизацию. Частичную

После того, как стало очевидно, что недавно скончавшийся лидер ЛДПР Владимир Жириновский явно обладал даром предвидения (многие его выступления оказались пророческими и уже сбылись), люди стали внимательно пересматривать архивные видеозаписи с участием политика.
И нашли ещё одно, которое сбывается прямо сейчас.
В 2015 году во время одного из политических телевизионных ток-шоу, которое на Первом канале вёл нынешний депутат ГД Пётр Толстой, Жириновский предупредил, что недалёк тот день, когда "огромные капиталы, триллионы долларов некуда будет вложить" и начнётся война.
Тогда ветеран российской политики пояснил, что "деньги Европы требуют войны" и уверенно предположил, что Европа и США спровоцируют её, чтобы вложить "огромные запасы денег, которые должны работать". А после того, как всё закончится, деньги снова понадобятся — уже на восстановление.
"Сначала поставки оружия туда, введут войска… Оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенное. Поэтому каждый день бомбят Донбасс, чтобы все было разрушено, вся Украина, а еще Южная Европа. Все будет в развалинах, а Германия будет восстанавливать потом… Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной", — заявил, напомним, в 2015 году политик.
К слову, напомним, одно из последних "пророчеств" Жириновского касалось 19 сентября. Политик примерно за год до смерти говорил, этот день "станет особой датой". Как показала жизнь, "промахнулся" Владимир Вольфович всего на три дня.
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