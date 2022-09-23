Александр Толмачёв: "Те, кто голосует за то, чтобы быть Россией, — настоящие"

Депутат Государственной Думы Александр Толмачёв поддержал в своëм Телеграм-канале жителей Херсона, которые приветствуют референдум по вхождению освобождëнных республик и областей Новороссии в состав Российской Федерации.
Лидер подмосковных молодогвардейцев призвал всех любителей позубоскалить и посомневаться "просто посмотреть в глаза людей, которые ждали референдума долгие годы, послушать, что они говорят".
Парламентарий сравнил ценности двух типов людей: у одних — навязанные, чуждые, искусственные, у других — жизненные, реальные, настоящие.
Александр Толмачёв: "Разумеется, те, кто давно и прочно занял антироссийскую позицию или мечется уже больше полугода, делать этого не будут, им и так всë известно. Их правда — в фильмах Marvel и Гарри Поттере. Ничего ужасного ни в супергероях, ни в волшебниках нет. Просто нужно понимать, что они ненастоящие.
А те, кто сейчас голосует за то, чтобы быть Россией, — настоящие. Вот и вся разница".
Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, на территориях Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Государственная Дума рассмотрит договоры о вхождении освобождëнных территорий после завершения референдумов.
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