Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призывает всех местных жителей проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Он подчеркнул, что осталось сделать всего один шаг к светлому будущему.
"Я призываю всех жителей, всех граждан ЛНР, сделать наш выбор. Прийти на референдум и отдать голоса за наше светлое будущее", — сказал Пасечник, выступая перед началом референдума.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.