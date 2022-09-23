Пасечник призвал жителей ЛНР голосовать на референдуме по вхождению в состав РФ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призывает всех местных жителей проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Он подчеркнул, что осталось сделать всего один шаг к светлому будущему.

"Я призываю всех жителей, всех граждан ЛНР, сделать наш выбор. Прийти на референдум и отдать голоса за наше светлое будущее", — сказал Пасечник, выступая перед началом референдума.