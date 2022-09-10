Европа в полной мере показала свои ценности, приостановив упрощённый визовый режим в страны Евросоюза, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Как подчеркнул политик, само решение "демократичной Европы" выглядит злым и провокационным.
"Само решение выглядит провокационным и злым, и именно так к нему надо подходить, потому что фактически блокируют наших людей. Это можно по-разному называть, но это подход нецивилизованного сообщества государств, каковым сейчас являются страны Евросоюза. Теперь мы понимаем истинный характер европейских ценностей, теперь мы их кушаем все вместе", — пояснил сенатор в беседе с Радио 1.
Сенатор подчеркнул, что ответные меры России будут продуманными. Необязательно, что Москва пойдёт на симметричные меры, уточнил Карасин.
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