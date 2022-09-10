Минфин США анонсировал запрет на поставки российской нефти по морю. Так, согласно сообщению ведомства, транспортировка чёрного золота из России будет запрещена с 5 декабря текущего года.
Что касается нефтепродуктов, то запрет введут с 5 февраля 2023 года.
"Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путём вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в американском Минфине пригрозили физлицам и корпорациям наказанием за покупку российской нефти по стоимости, которая будет превышать потолок цен на чёрное золото из России.
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