Минфин США: за несоблюдение потолка цен на российскую нефть "будем наказывать"

Министерство финансов США пригрозило корпорациям и физическим лицам "наказанием" за несоблюдение потолка цен на российскую нефть. Как сообщили в американском ведомстве, за закупкой чёрного золота из России будут пристально следить.

Речь идёт о готовящихся ограничениях для импорта российской нефти.

"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", — цитирует сообщение Минфина США РИА Новости.

Что конкретно грозит тем компаниям, которые "переплатят" за российское чёрное золото, в ведомстве не уточнили.