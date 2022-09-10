Министерство финансов США пригрозило корпорациям и физическим лицам "наказанием" за несоблюдение потолка цен на российскую нефть. Как сообщили в американском ведомстве, за закупкой чёрного золота из России будут пристально следить.
Речь идёт о готовящихся ограничениях для импорта российской нефти.
"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", — цитирует сообщение Минфина США РИА Новости.
Что конкретно грозит тем компаниям, которые "переплатят" за российское чёрное золото, в ведомстве не уточнили.
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