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Минфин США: за несоблюдение потолка цен на российскую нефть "будем наказывать"

Мир

Министерство финансов США пригрозило корпорациям и физическим лицам "наказанием" за несоблюдение потолка цен на российскую нефть. Как сообщили в американском ведомстве, за закупкой чёрного золота из России будут пристально следить.

Речь идёт о готовящихся ограничениях для импорта российской нефти.

"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", — цитирует сообщение Минфина США РИА Новости.

Что конкретно грозит тем компаниям, которые "переплатят" за российское чёрное золото, в ведомстве не уточнили.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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