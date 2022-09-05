Москалькова: Россия не получила ответ от ООН и ОБСЕ по морякам в Измаиле

Москва не получила ответ от ОБСЕ и ООН на запрос о возвращении российских моряков из Измаила, сообщила уполномоченный по правам человеке Татьяна Москалькова.

"К сожалению, сегодня я пока ответа от них не получила", — пояснила омбудсмен РИА Новости.

Как подчеркнула Москалькова, "молчание" организаций свидетельствует о понижении качества международной защиты прав человека.