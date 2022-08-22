Министр энергетики Омской области Антон Гаак лишился своего поста

Правительство Омской области сообщило, что министр энергетики Антон Гаак отправлен в отставку губернатором региона Александром Бурковым.

Как гласит распоряжение главы Омской области, министр будет освобождён от своих обязанностей с 23 августа. Кто займёт кресло после Гаака пока неизвестно.

Министр энергетики лишился своей должности из-за возникших проблем с капитальным ремонтом домов, сообщил портал gorod55.ru со ссылкой на собственные источники. К работе чиновника и ранее высказывались претензии, но последней каплей стало обрушение части дома на улице 20 Партсъезда, 53.

Гаак занял министерский пост в июне 2020 года. Он сын председателя Общественного совета при РЭК Омской области, бывшего генерального директора местной "ТГК-11" Виктор Гаака.