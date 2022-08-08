Помощь Донбассу будет влиять на рейтинг губернаторов РФ

Российские политические эксперты рассказали, по каким критериям составляется рейтинг губернаторов. Одними из главных показателей являются крупные федеральные мероприятия и инфраструктурные проекты, реализованные в области.

Если в регионе пущен в работу крупный проект, например новый грузопассажирский переход в Китай в Хабаровском крае, это непосредственным образом положительно влияет на рейтинг главы области, отметили специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций.

Также эксперты оценивают, насколько успешно глава региона организует работу по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Немаловажный факт играет и борьба с коррупцией: обязательно учитывается, как правоохранительные органы расследуют нарушения закона региональными чиновниками.

Дополнительно в Кремле просматривают экологию в регионе и оценивают, насколько эффективно исполняются социальные контракты, сообщает издание URA.RU. С 2022 года на рейтинг губернаторов также влияет помощь областной администрации жителям Донбасса и работа на освобождённых российскими войсками территориях Украины.